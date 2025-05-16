Putin'in Müşaviri Fidan ile Verimli Görüşme Yaptı

Putin'in Müşaviri Fidan ile Verimli Görüşme Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'daki müzakerelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Medinskiy, Ukrayna ile doğrudan ikili görüşmeler için İstanbul'a geldiklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Medinskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul'a geldiğini belirten Medinskiy, "Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.

16 Mayıs sabah saat 10'dan itibaren Ukrayna tarafının görüşmeye gelmesini bekleyeceklerini kaydeden Medinskiy, "Biz çalışmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devi bu akşam şampiyon olabilir

Dünya devi bu akşam şampiyon olabilir
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi

MLS'te herkes Cengiz Ünder'i konuşuyor! Fırtına gibi esti
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.