Putin, Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki Herson ve Luhansk bölgelerindeki Rus birliklerini ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki Herson ve Luhansk bölgelerindeki Rus birliklerini ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den bu sabah yapılan açıklamada Devlet Başkanı Putin'in Herson'daki 'Dnepr' ve Luhansk bölgesindeki 'Vostok' birliklerine sürpriz ziyaret yaparak komutanlardan Herson, Zaporijya ve Luhansk bölgelerindeki askeri durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.