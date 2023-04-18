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Putin, Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret

Putin, Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki Herson ve Luhansk bölgelerindeki Rus birliklerini ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki Herson ve Luhansk bölgelerindeki Rus birliklerini ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den bu sabah yapılan açıklamada Devlet Başkanı Putin'in Herson'daki 'Dnepr' ve Luhansk bölgesindeki 'Vostok' birliklerine sürpriz ziyaret yaparak komutanlardan Herson, Zaporijya ve Luhansk bölgelerindeki askeri durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Putin Luhansk Herson Rusya Dünya Güncel Haberler

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