Putin, Ukrayna'daki savaşta esir düşen 2 Macar askeri serbest bıraktığını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta esir düşen 2 Macar askeri serbest bırakma kararı aldığını belirterek, "Bunlar, hem Ukrayna hem de Macaristan vatandaşlığına sahip, zorla orduya alınmışlar." dedi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu başkent Moskova'da kabul etti.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Macaristan ile ilişkilere değinerek, "İkili ticaret hacmi geçen yıl yüzde 13 düştü. Ancak genel olarak ilişkilerimiz istikrarlı şekilde gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, petrol sevkiyatlarında sorunların yaşandığına işaret ederek, "Şu anda dünyada ve Avrupa'da doğal gaz pazarlarında neler olup bittiğini görüyoruz. Biz her zaman tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu konuda bize düşeni yapmaya hazırız. Lakin her şey de bize bağlı değil." şeklinde konuştu.

Dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştüğünü dile getiren Putin, Orban'ın kendisinden Ukrayna ordusunda savaşan ve esir düşen Macar askerlerin serbest bırakılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Putin, "Bunlar, hem Ukrayna hem de Macaristan vatandaşlığına sahip, zorla orduya alınmışlar. İki kişiyi serbest bırakma konusunda karar aldım." ifadelerini kullandı.

"Hidrokarbon, doğal gaz ve petrol sevkiyatları, kritik öneme sahip"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto da uluslararası alandaki durumun gergin olduğunu vurgulayarak, "Biz Macarlar her savaştan, her çatışmadan endişe duyuyoruz. Bizim için en önemli şey ülkemizin enerji güvenliği. Bu yüzden savaşa, çatışmalara veya enerji savaşına sürüklenmek istemiyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Avrupa'ya petrol taşıyan Drujba hattını bloke ettiğini hatırlatan Szijjarto, şöyle konuştu:

"(Ukraynalılar) Petrol sevkiyatını siyasi kararla engelliyorlar. Bu yüzden doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının istikrarlı şekilde devam etmesini istiyoruz. Macaristan'ın bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu hidrokarbon, doğal gaz ve petrolün sağlanacağı garantisini almak için buradayım. Bu, Macaristan için kritik öneme sahip bir konu."