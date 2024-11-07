Pursaklar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, trafik normala döndü.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Özal Bulvarı üzerinde Ulus istikameti Karacaören alt geçidi çıkışında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 7 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.