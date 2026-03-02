Haberler

Pursaklar Saray İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı düzenlendi

Pursaklar Saray İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu, ramazan dolayısıyla öğrencileri ve öğretmenleri bir araya getiren bir iftar programı düzenledi. Okulda yapılan süslemelerle iftar, dua ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu'nda ramazan kapsamında iftar programı düzenlendi.

Ramazan dolayısıyla okulun duvarlarındaki panolar süslendi, iftar masaları öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte iftar yapabilmesi için koridorlara yerleştirildi.

İftar programı, dua ve ilahiler eşliğinde tamamlandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Savaşta Avrupa cephesi açılıyor! Masa kuruldu, karar an meselesi
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini