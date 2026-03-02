Pursaklar Saray İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı düzenlendi
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu, ramazan dolayısıyla öğrencileri ve öğretmenleri bir araya getiren bir iftar programı düzenledi. Okulda yapılan süslemelerle iftar, dua ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirildi.
Ramazan dolayısıyla okulun duvarlarındaki panolar süslendi, iftar masaları öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte iftar yapabilmesi için koridorlara yerleştirildi.
İftar programı, dua ve ilahiler eşliğinde tamamlandı.
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu