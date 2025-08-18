Pursaklar Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminari

Pursaklar Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminari
Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nde düzenlenen seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusu ele alındı. Eğitimde, şiddetin türleri, etkileri ve önlenmesi üzerine bilgiler verildi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadınların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanım Evleri'nde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla seminer düzenlendi.

Pursaklar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimde, şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, şiddetle mücadelenin önemi anlatıldı.

Katılımcılara slayt gösterimi eşliğinde bilgi aktarılırken, şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları da paylaşıldı.

Seminerle ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadınların bilinçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek, "Kadına yönelik fiziki, ruhsal yani kısaca her türlü şiddete sıfır tolerans diyoruz. İlçe kadınlarının şiddetin her türlüsü hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için seminer programlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

