Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, vatandaşları spor yapmaya davet etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, toplum sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla vatandaşları düzenli spor yapmaya davet etti.

Çetin, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve sporun toplum genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Tüm vatandaşları güvenli, konforlu ve erişilebilir spor alanlarından aktif şekilde faydalanmaya çağıran Çetin, "Hemşehrilerimin sağlıklı, aktif ve güçlü bir yaşam sürmesi yerel yönetim olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda tüm imkanlarımızı seferber ederek sporun herkes için erişilebilir hale gelmesini sağlıyoruz. Modern ve güvenli tesislerimizle vatandaşlarımıza nitelikli spor yapma imkanı sunuyoruz. Sağlıklı bir toplumun temelinde düzenli fiziksel aktivite yer almaktadır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı sporla buluşmaya ve sağlıklı yaşama adım atmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyenin spor yatırımlarının önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini vurgulayan Çetin, "Yeni projelerle ilçenin farklı noktalarında spor alanlarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Sağlıklı yaşam kültürünün toplum genelinde benimsenmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüleceğiz." açıklamasında bulundu.