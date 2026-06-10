Tunceli'de dağlık alanda yolunu kaybeden kişi ekiplerce bulundu
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için gittiği Bağırpaşa Dağı'nda yolunu kaybeden Erhan A, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin 12 saatlik çalışması sonucu bulunarak ilçe merkezine getirildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağda yolunu kaybeden kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
İlçenin Balpayam mevkisindeki Bağırpaşa Dağı'na dün mantar toplamaya giden Erhan A, dağda yolunu kaybedince 112 Acil Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zorlu arazi şartlarında çalışma yapan ekipler, yaklaşık 12 saatin sonunda Erhan A'ya ulaştı.
Bulunduğu yerden alınan Erhan A, ekiplerce ilçe merkezine getirildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren