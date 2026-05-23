Tunceli'de dağda donma tehlikesi geçiren kişi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağda soğuk hava ve sağanak nedeniyle fenalaşan Ramazan B., ekiplerin 6 saatlik zorlu çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'den arkadaşlarıyla Tunceli'ye gelen ve Bağırpaşa Dağı'na mantar toplamaya giden Ramazan B, soğuk hava ve sağanaktan etkilenerek fenalaştı.

Bunun üzerine hipotermi şüphesi bulunan Ramazan B'nin arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 saat yürüyerek Ramazan B'nin bulunduğu alana ulaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramazan B, sedyeyle yaklaşık 10 kilometre taşınarak Kırklar köyüne getirildi.

Ramazan B, burada bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
