Antalya'da Ateşe Verdiği Eve Kendisini Kilitledi, Kapı Kırılarak Çıkarıldı

1) ATEŞE VERDİĞİ EVE KENDİSİNİ KİLİTLEDİ, KAPI KIRILARAK ÇIKARILDI

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ç.A. isimli kadın, yalnız yaşadığı bodrum kattaki daireyi ateşe vererek kendisini eve kilitledi. Ekipler, uzun süre ikna etmeye çalıştıkları Ç.A.'yı, kapıyı kırarak çıkardı. Yanan halı ve perdeler itfaiye tarafından söndürülürken, Ç.A. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3864 Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.A., yalnız yaşadığı evi ateşe verip, kendisini içeri kilitledi. Apartmanda oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bodrum kata inerek Ç.A.'ya kapıyı açmasını söyledi. Ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen Ç.A., kapıyı açmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, dairedeki açık olan ocağı kapattı, yanan halı ve perdeleri de söndürdü. Polis ekipleri ise direnen Ç.A.'yı kelepçeleyerek evden çıkardı. Apartman önünde kendisini bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Ç.A., yine zorluk çıkardı. Ç.A., polisin yardımıyla ambulansa kadar götürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ç.A., tedaviyi kabul etmedi. Sakinleşmesinin ardından Ç.A. polis tarafından ifadesi için merkeze götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı