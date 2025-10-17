Psikolojik Sorunları Nedeniyle Eve Kapanan Genç, Destekle Yeniden Hayata Döndü

Hatay'da psikolojik sorunları nedeniyle eve kapanan ve öz bakımıyla ilgilenmeyen 24 yaşındaki Barış Özbay, hamama ve kuaföre götürüldü.

Defne ilçesi Gazi Mahallesi'nde annesi Semra Özbay ile yaşayan genç, yaklaşık 3 yıldır evden dışarı çıkmayarak zamanını bilgisayar veya telefon başında geçirdi.

Bu süreçte, banyo yapmayan, tırnaklarını dahi kesmeyen, evden hiç dışarı çıkmayan Özbay'a, Vali Mustafa Masatlı yardım eli uzattı.

Masatlı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan Özbay, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne götürüldü.

Burada görevlilerce saçları ve tırnakları kesilen Özbay'a hamamda banyo da yaptırıldı.