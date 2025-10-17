Haberler

Psikolojik Sorunları Nedeniyle Eve Kapanan Genç, Destekle Yeniden Hayata Döndü

Psikolojik Sorunları Nedeniyle Eve Kapanan Genç, Destekle Yeniden Hayata Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 3 yıldır evden çıkmayan 24 yaşındaki Barış Özbay, Vali'nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri tarafından hamama ve kuaföre götürüldü. Genç, burada öz bakımına kavuştu.

Hatay'da psikolojik sorunları nedeniyle eve kapanan ve öz bakımıyla ilgilenmeyen 24 yaşındaki Barış Özbay, hamama ve kuaföre götürüldü.

Defne ilçesi Gazi Mahallesi'nde annesi Semra Özbay ile yaşayan genç, yaklaşık 3 yıldır evden dışarı çıkmayarak zamanını bilgisayar veya telefon başında geçirdi.

Bu süreçte, banyo yapmayan, tırnaklarını dahi kesmeyen, evden hiç dışarı çıkmayan Özbay'a, Vali Mustafa Masatlı yardım eli uzattı.

Masatlı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan Özbay, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne götürüldü.

Burada görevlilerce saçları ve tırnakları kesilen Özbay'a hamamda banyo da yaptırıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.