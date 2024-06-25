Psikologlar Meslek Yasası İstiyor

(ANKARA)- Eski Türk Psikologlar Derneği(TPD) Başkanı Gökhan Malkoç, meslek örgütlerinin 50. yılına yaklaşmasına rağmen hala bir meslek yasaları olmadığını belirterek, "Televizyon kanalları ve sosyal medyada bilimsellikten uzak bilgiler yayılmakta; halkın pek çok kesimi maddi manevi istismar edilmektedir. Bu sorunlar hala bir meslek yasamızın ve odamızın olmamasından kaynaklanıyor" dedi.

Eski TPD Başkanı Gökhan Malkoç, psikologların yaşadığı sorunlar ve meslek yasası eksikliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Malkoç, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Psikoloji bilimine ve psikologluk mesleğine ilgi çok arttığı için her yıl binlerce mezun veriyoruz. Mesleklerini etik bilinçle ve özveriyle yapmaya çalışan onbinlerce psikoloğumuz var. Meslektaşlarımız sadece bağlı bulundukları işyerlerinde hizmet vermiyor, aynı zamanda afet bölgelerinde gönüllü olarak canla başla çalışıyorlar. Ancak hem kamu kurumlarında hem özel sektörde çalışan meslektaşlarımız, pek çok hak ihlaline uğramakta. Bunun yanında, sahte psikologlar alanımıza olan güveni sarsmakta ve halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Televizyon kanalları ve sosyal medyada bilimsellikten uzak bilgiler yayılmakta; halkın pek çok kesimi maddi manevi istismar edilmektedir. Bu sorunlar hala bir meslek yasamızın ve odamızın olmamasından kaynaklanıyor.

Meslek yasamız çıktığı ve odalaştığımız takdirde, hem psikologların hem de hizmet alanların hakları korunacaktır. 29 Haziran'da Ankara'da 34. Olağan Genel Kurul gerçekleşecek. Binlerce Psikoloji mezununun derneğimiz bünyesinde birleşip güç oluşturması, yasanın çıkmasının tek şartıdır. Bu sebeple meslektaşlarımıza derneğimize üye olup bu güce ortak olmaları, genel kurula katılım sağlayıp oy ve söz haklarını kullanmaları için çağrıda bulunuyorum."