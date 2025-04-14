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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

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Proje okullarındaki öğretmen atamaları sonrası öğrenciler tarafından birçok okulda protesto gösterileri düzenlenirken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin "Sıkıntı yaşanmaması için takvimi erken başlattık. 38 bin öğretmen arkadaşımızın görev süresi doldu. Siyasetçileri ahlaki davranmaya davet ediyorum. Protestoları politik görüyorum" dedi.

Son dönemde proje okullarındaki öğretmen atamalarının ardından başlayan öğrenci eylemleri çok sayıda okula sıçrarken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk açıklama da geldi.

"YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINI BİR YIL ERTELEDİK"

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Bakan Tekin "Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik." açıklamasında bulundu.

"ARKADAŞLARIMIZIN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİNİ ERKEN BAŞLATTIK"

Öğretmenlerin sıkıntı yaşamaması için yer değiştirme takvimini erken başlattıklarını açıklayan Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan arkadaşların yer değiştirme takvimini erken başlatma kararı aldık." dedi.

"YER DEĞİŞTİRME HAKKI VEREREK POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK"

Bakan Tekin, "Diğer öğretmenlerimizin yer değiştirme süreci başlamadan bu öğretmenlerimize yer değiştirme hakkı vererek pozitif ayrımcılık yaptık" dedi. İlan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu belirten Bakan Tekin, 38 bin öğretmenin yüzde 80'inin yer değiştirmesinin yapıldığını söyledi.

MUHALEFETİN AÇIKLAMALARINA SERT ÇIKTI

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız. 'Utanmaz' ve 'yalancılık' gibi bir kavram kullandı. Sayın Özgür Özel, CHP'nin 2023 Kasım ayındaki kurultay sürecinde delegeler satın alındı. Bu satın alma işini yöneten kişi İstanbullunun parasını çalarak yaptı. Bu iki önermenin doğal sonucu nedir? Sayın Özel'in şu anda oturduğu koltuk, hırsızlıkla elde edilmiş paralarla elde edildi. Özgür Özel kendi koltuğuyla ilgili yapılan tartışmaların dışına çıkmak için manipülatif söylemlere giriyor. Siyasetçileri ahlaki davranmaya davet ediyorum. Protestoları politik görüyorum."

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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Tüm kademelere yapılan atamalarda torpiller hat safhada. Verilen kıstaslar tamamen prosedür.

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Haber YorumlarıHakan Demir:

yanlı bakan , sevmiyorum seni , sizin her yeriniz torpilcilik

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Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

En kalitesiz bakan.

Yorum Beğen137
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Hocam hicri takvime goremi

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme54
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

okullarda hiçbir sorun yok.daima ballı yerleri parsellemek isteyen 3/5 kişinin rahatı bozuldu sorun yok .

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Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

Öğrencilerın Protesto yapmalarını eleştiren kişiti Hükümet “ın M.Eğitim Bakanı olaraktan çok Siyasi buluyorum…

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Yorum Beğenme37
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Haber Yorumlarıünal özer:

Okuması yazması olanlar için yazayım bu öğretmenler yıllar gibi bir süre büyük şehirlerde görev yaparken genç ve yeni atanan öğretmenler özellikle doğuda ücra köylerde okullarda yıllarca kalabiliyor, ataması yapılan proje okul öğretmenleri dedikleri özellikle dinaz-or öğretmenler öğrenci ve aileleri organize edip başka yerlere gitmemek için ayak diriyorlar. genç olan doğuda ücra köylerde mahrum yerlerde çalışan öğretmenlerin suçu günahı nedir peki?

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Haber YorumlarıMenderes akdag:

yaw he he

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Haber YorumlarıTemurzade:

Maşallah yüzünden nur akıyor bakanınızın.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Kac yaşındaki çocukların aklıma goten zihniyetin taaaa..... neyin protestosu. Protesto kelimesinin bilincini bilmez çoğu sorsanız. CHP bu zihniyetle gittiği sürece çok buyuyecek cokkkkk. Yazıklar olsjn

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