Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Son dönemde proje okullarındaki öğretmen atamalarının ardından başlayan öğrenci eylemleri çok sayıda okula sıçrarken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk açıklama da geldi.

"YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINI BİR YIL ERTELEDİK"

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Bakan Tekin "Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik." açıklamasında bulundu.

"ARKADAŞLARIMIZIN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİNİ ERKEN BAŞLATTIK"

Öğretmenlerin sıkıntı yaşamaması için yer değiştirme takvimini erken başlattıklarını açıklayan Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan arkadaşların yer değiştirme takvimini erken başlatma kararı aldık." dedi.

"YER DEĞİŞTİRME HAKKI VEREREK POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK"

Bakan Tekin, "Diğer öğretmenlerimizin yer değiştirme süreci başlamadan bu öğretmenlerimize yer değiştirme hakkı vererek pozitif ayrımcılık yaptık" dedi. İlan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu belirten Bakan Tekin, 38 bin öğretmenin yüzde 80'inin yer değiştirmesinin yapıldığını söyledi.

MUHALEFETİN AÇIKLAMALARINA SERT ÇIKTI

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız. 'Utanmaz' ve 'yalancılık' gibi bir kavram kullandı. Sayın Özgür Özel, CHP'nin 2023 Kasım ayındaki kurultay sürecinde delegeler satın alındı. Bu satın alma işini yöneten kişi İstanbullunun parasını çalarak yaptı. Bu iki önermenin doğal sonucu nedir? Sayın Özel'in şu anda oturduğu koltuk, hırsızlıkla elde edilmiş paralarla elde edildi. Özgür Özel kendi koltuğuyla ilgili yapılan tartışmaların dışına çıkmak için manipülatif söylemlere giriyor. Siyasetçileri ahlaki davranmaya davet ediyorum. Protestoları politik görüyorum."