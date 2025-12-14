Haberler

"Hocaların Hocası" Nermin Abadan Unat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

104 yaşında hayatını kaybeden 'Hocaların Hocası' olarak bilinen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende akademisyenler ve tanıdıkları Unat'a son görevlerini yaptı.

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)'Hocaların Hocası', siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı tabutla, alkışlarla uğurlandı. Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde düzenlenen dini törenden önce taziyeliri oğlu Mustafa Kemal Unat kabul etti. Çok sayıda akademisyenin katıldığı törende Prof. Dr İlber Ortaylı da Unat'ın tabutuna elini koyup bir süre dua etti, saygı duruşunda bulundu.

104 yaşında yaşamını yitiren, 'Hocaların Hocası', siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde dini tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Unat'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi alkışlar eşliğinde toprağa verileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Çok sayıda akademisyenin katıldığı törende Prof. Dr İlber Ortaylı da Unat'ın tabutuna elini koyup bir süre dua etti, saygı duruşunda bulundu. Taziyeleri ise oğlu Mustafa Kemal Unat kabul etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer

Resmen açıklandı: Arda'dan dengeleri değiştirecek transfer
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
title