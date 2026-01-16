MCBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özçınar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özçınar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını seçen Özçınar, "Haber" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy verdi.

Prof. Dr. Özçınar, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini seçti.

Fotoğrafların biribirinden güzel olduğunu belirten Özçınar, karelerin iletişim fakültesi öğrencilerine fotoğrafçılık derslerinde sunulabilecek "örnek kareler" niteliğinde olduğunu söyledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.