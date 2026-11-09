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Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, ERÜ Rektörlüğünü Fatih Altun'dan devraldı

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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç görevine başladı ve törende görevi Prof. Dr. Fatih Altun'dan devraldı. Erkılıç, kurumu daha ileriye götürmek istediğini belirtirken Altun da 4 yıl boyunca üniversite için çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç görevine başladı.

ERÜ Rektörlük binasındaki senato salonunda devir teslim töreni düzenlendi.

Görevi Prof. Dr. Fatih Altun'dan devralan Erkılıç, ERÜ'ye şükran ve minnet borçlu olduğunu söyledi.

Altun'a ve ekibine 4 yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Erkılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet terbiyesini ve deneyimini bilen biri olarak görevi nereden devraldıysak daha ileriye götürmenin ve bu konuda fikri olan herkesten istişare olarak da faydalanmak istediğimizi bilmenizi isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın münasip görmeleriyle atanmış olduğum ve benim için çok anlam ifade eden bu güzide kurumda, Türkiye'nin artık ekol olmuş bir üniversitesinde, işimizin ne kadar kutsal, anlamlı ve de zor olduğunu biliyoruz. Elimizden geldiğince, hep birlikte bu kurumu daha ileriye götürmenin gayesini ve sorumluluğunu taşımamız gerekiyor."

Altun da üniversite olarak sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de çalışmalar yürütmeye gayret ettiklerini söyledi.

Görev süresince üniversite için en iyi şekilde çalıştıklarını belirten Altun, "Bu süreci hakkıyla, helaliyle tamamlamış olmanın da önemli bir onur olduğunu düşünüyorum. Biz bu konuda da gerçekten herhangi bir yoruma meydan bırakmayacak çalışmalar içerisinde bulunduk." dedi.

Konuşmaların ardından Altun'a çiçek takdimiyle program sona erdi.

Kaynak: AA
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