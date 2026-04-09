Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın adı başkentte yaşatılacak

ABB Meclisinde, Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'ndeki 84. Cadde'nin adının "Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin önerge kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin nisan ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Oturumda, geçen ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın adının, Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'ndeki 84. Cadde'ye verilmesine ilişkin AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin ortak önergesi ele alındı.

Caddenin adının "Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi" olarak değiştirilmesine dair önerge, oturuma katılan 110 üyenin oybirliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi sınırları içinde yer alan Çarşıyolu Caddesi'nin adının "Ankaragücü Caddesi" olarak değiştirilmesine yönelik önerge de görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Metro projeleri, M5 Kızılay-Dikmen-Oran, M4 Şehitler-Forum raylı sistem uzatma hattı ve M2 Çayyolu, M3 Sincan raylı sistem bağlantı hattı yapım işlerinin 2026 yılı yatırım programına alınmasına dair başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi.

Oturumda konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ilçenin sorunlarını dile getirdi.

