Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı entübe edildi

Güncelleme:
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle entübe edildi. 78 yaşındaki Ortaylı, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi.

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
