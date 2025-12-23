Haberler

Prof. Dr. Ağca BAL-GÖÇ başkanlığına adaylığını açıkladı

Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 20. Olağan Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, başkan adayı olarak derneğin hedeflerini ve projelerini açıkladı.

Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (BAL-GÖÇ) 20. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Ağca, BAL-GÖÇ'ün bir dava derneği olduğunu söyledi.

BAL-GÖÇ'ün kamu yararına kurulmuş bir dernek olduğunu anlatan Ağca, şöyle konuştu:

"Bizler tabanımızla yeniden birleşmek, onların dertleriyle dertlenmek, şubelerimizle, derneklerimizle, ortak bir çatı altında birleşip bütünleşerek ortak kararlar alıp hep beraber hızlıca hayata geçirerek camiamızı hızla ayağa kaldırmak için yola çıktık. Genç, deneyimli, güçlü bir ekiple yola çıktık. Gençlerimizi ve hatta çocuklarımızı içine alan güçlü projeler üretebilmek adına da geniş bir proje ekibi oluşturduk. Hedefimiz şeffaf, güçlü, hesap verebilen, ulaşılabilir, sorun çözen, proje üreten, gençleri ve kadınlarımızı kucaklayan, yaşlılarımıza destek olan bir BAL-GÖÇ oluşturmak. Biz bu iş için, yüreğimizi ortaya koyduk."

Ağca, yeni dönemde tüzük değişikleri de yapılacağını belirterek, BAL-GÖÇ başkanlığını 2 dönemle kısıtlayacaklarını sözlerine ekledi.




