Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yaşar, AA'nın kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, AA'nın milletin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

AA'nın kurulduğu günden bu yana doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla yalnızca yurt içinde değil, uluslararası alanda da Türkiye'nin sesi, milli duruşun ve güvenilir haberciliğin simgesi olduğunu belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele yıllarından bugüne kadar sürdürdüğü bu köklü misyonu, Anadolu Ajansını ülkemizin en öncü kurumlarından biri haline getirmiştir. Kuruluşunun 106. yılında, dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Anadolu Ajansı, milletimizin tarihine tanıklık eden, güvenilir haberciliğiyle bugüne kadar büyük bir sorumluluk üstlenmiş köklü bir kurumdur ve bu tarihi mirasın devamını temenni ediyorum."