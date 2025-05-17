Prof. Dr. Celal Şengör Hakkında Türk Milletini Aşağılama Suçlaması

Prof. Dr. Celal Şengör Hakkında Türk Milletini Aşağılama Suçlaması
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan iddianame hazırladı. Şengör'ün, Türk halkına yönelik açıklamaları mahkemeye taşındı ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

(İSTANBUL) - Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan iddianame hazırladı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Prof. Dr. Şengör'ün "Türkiye uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü'nün ortalama IQ'su 86, normal bir insanın IQ'su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız" şeklinde açıklamalar yaptığı kaydedildi.

Şengör, soruşturma kapsamında verdiği ifadede "sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını" öne sürdü.

İddianamenin kabul edilmesi halinde Prof. Dr. Celal Şengör'ün yargılanmasını başlanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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