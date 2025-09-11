Haberler

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'den Veda Mesajı

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, rektörlük görevini tamamlayarak bir veda mesajı yayımladı. Tunçsiper, 21 Ocak 2017'den bu yana sürdürdüğü görevdeki deneyimlerini ve yaptığı çalışmaları paylaştı.

Tunçsiper, mesajında 21 Ocak 2017'den bu yana kurucu rektörlük görevini yürüttüğünü belirtti.

Rektörlüğü döneminde yapılan çalışmaları anlatan Tunçsiper, "Benim için en büyük onur ve ayrıcalık İzmir Demokrasi Üniversitenin kurucu rektörü olmaktır." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
