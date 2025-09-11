Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'den Veda Mesajı

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde rektörlük görevi tamamlanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, veda mesajı yayımladı.

Tunçsiper, mesajında 21 Ocak 2017'den bu yana kurucu rektörlük görevini yürüttüğünü belirtti.

Rektörlüğü döneminde yapılan çalışmaları anlatan Tunçsiper, "Benim için en büyük onur ve ayrıcalık İzmir Demokrasi Üniversitenin kurucu rektörü olmaktır." ifadelerini kullandı.