Prof. Ayişe Karadağ: Hekimler gibi hemşireler de yurtdışına göç ediyor - Haberler

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Prof. Ayişe Karadağ: Hekimler gibi hemşireler de yurtdışına göç ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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Dünyada ve Türkiye'de hemşire açığı artıyorPandemi, hemşirelik mesleğini neden öne çıkardı?

Dünyada ve Türkiye'de hemşire açığı artıyor

Pandemi, hemşirelik mesleğini neden öne çıkardı?

Dünya Sağlık Örgütü hemşirelik mesleği konusunda hangi uyarıları yapıyor?

Candan Yıldız sordu, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ yanıtladı.

DailyMotion.com / Güncel

Türkiye, Pandemi, Karadağ, Ayişe, Güncel, Haberler

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