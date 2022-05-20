Prof. Ayişe Karadağ: Hekimler gibi hemşireler de yurtdışına göç ediyor - Haberler

Prof. Ayişe Karadağ: Hekimler gibi hemşireler de yurtdışına göç ediyor
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Dünyada ve Türkiye'de hemşire açığı artıyorPandemi, hemşirelik mesleğini neden öne çıkardı?
Dünyada ve Türkiye'de hemşire açığı artıyor
Pandemi, hemşirelik mesleğini neden öne çıkardı?
Dünya Sağlık Örgütü hemşirelik mesleği konusunda hangi uyarıları yapıyor?
Candan Yıldız sordu, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ yanıtladı.
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