Rusya'da Otobüs ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 8 Yaralı

Güncelleme:
Rusya'nın Primorski Krayı bölgesinde bir otobüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, Khasan bölgesi karayolunda yaşandı.

VLADİVOSTOK, 23 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Primorski Krayı bölgesinde kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otobüs görülüyor, 22 Ocak 2026.

Rusya'nın Primorski Krayı bölgesinde bir otobüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Vladivostok News'te yer alan habere göre kaza, perşembe günü Primorski Krayı'na bağlı Khasan bölgesi karayolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyonun karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan kazada, otobüste bulunan 14 kişiden şoför ile iki yolcu yaşamını yitirdi. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: Primorsky Krayı'nın Khasan Bölgesi Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
