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Malatya'da Pres Makinesine Sıkışan Suriyeli İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Pres Makinesine Sıkışan Suriyeli İşçi Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çalışan Suriyeli Amanullah Serferbay, pres makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, işçinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde pres makinesine sıkışan Suriyeli Amanullah Serferbay (46) yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde organize sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana geldi. Suriyeli işçi Amanullah Serferbay çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı. İşletmedeki diğer işçilerin ihbarıyla iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Amanullah Serferbay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Serferbay'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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