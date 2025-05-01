Prefabrik Firmasında Çalışan Orhan Doğan 10 Metreden Düştü, Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde prefabrik firmasında çalışanı Orhan Doğan (51), beton montajı sırasında demir halatın kopması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Saray mahallesindeki toptancılar sitesi şantiyesinde meydana geldi. Prefabrik firması çalışanı Orhan Doğan, şantiye alanında prefabrik beton montajı yaptığı sırada demir halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Doğan, çağırılan sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından firma yetkilisi Ahmet G. gözaltına alındı.