Prag'da Kristal Bahçe Sergisi Açıldı

PRAG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'daki Prag Botanik Bahçesi'nde düzenlenen "Kristal Bahçe: Fantastik Işık ve Cam Enstalasyonları" sergisindeki eserler ışık ve camın ahenkli karışımından oluşuyor. Sergi, 2 Şubat 2025 tarihine kadar açık kalacak.