Prag'da 13. Sinyal Festivali Başladı

PRAG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da sokaklar ve tarihi simge yapılar, perşembe akşamı 13. Sinyal Festivali kapsamında ışık ve dijital sanat gösterilerine ev sahipliği yaptı. Pazar gününe kadar sürecek dört günlük etkinlikte çağdaş sanat, teknoloji ve kentsel mekanı harmanlayan 20 enstalasyon yer alıyor.