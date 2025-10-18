Prag'da 13. Sinyal Festivali Başladı
Çekya'nın başkenti Prag, 13. Sinyal Festivali kapsamında sokaklarda ışık ve dijital sanat gösterilerine ev sahipliği yapıyor. Dört gün sürecek etkinlikte 20 çağdaş sanat enstalasyonu sergilenecek.
PRAG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da sokaklar ve tarihi simge yapılar, perşembe akşamı 13. Sinyal Festivali kapsamında ışık ve dijital sanat gösterilerine ev sahipliği yaptı. Pazar gününe kadar sürecek dört günlük etkinlikte çağdaş sanat, teknoloji ve kentsel mekanı harmanlayan 20 enstalasyon yer alıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel