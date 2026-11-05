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Prag'a giden 4 uçağa bomba ihbarı sonrası havalimanında güvenlik önlemi alındı

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Prag'a giden 4 uçağa yönelik bomba ihbarı üzerine havalimanında güvenlik önlemleri alındı. İhbarların inandırıcılığı düşük bulunurken uçaklar iniş sonrası patlayıcı uzmanlarınca kontrol edilecek, havalimanı işleyişinde kısıtlama yaşanmadı.

Çekya'nın başkenti Prag'a giden 4 uçağa yönelik bomba ihbarı nedeniyle havalimanında güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Çek polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Prag'a gelen 4 uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde ihbar alındığı bildirildi.

İhbarların inandırıcılığının düşük değerlendirildiği belirtilen açıklamada, buna rağmen durumun hafife alınmadığı ve havalimanı yetkilileriyle uçakların inişi için hazırlık yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yolcuları ve havalimanı işleyişini mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde gerekli tüm güvenlik önlemlerinin devreye alındığı, uçakların inişlerinin ardından kontrolün, patlayıcı uzmanlarınca yapılacağı aktarıldı.

Prag Vaclav Havel Havalimanı Sözcüsü Denisa Hejtmankova da Çek haber ajansı CTK'ye yaptığı açıklamada, havalimanındaki işleyişte herhangi bir kısıtlama yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: AA
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