Pozitif Güç ve Arel Üniversitesi'nden İnsan Kaynakları Dijital Dönüşüm Projesi

POZİTİF Güç Şirketler Grubu, Arel Üniversitesi TEKMER Merkezi ile iş birliği yaparak insan kaynakları alanında dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. E-İK360 Entegre İnsan Kaynakları Platformu ile İK süreçlerinin dijitalleşmesi amaçlanıyor.

POZİTİF Güç Şirketler Grubu, insan kaynakları alanında dijital dönüşümü hızlandırma hedefi doğrultusunda Arel Üniversitesi TEKMER Merkezi ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Teknoloji girişimlerini destekleyen Enter-Up aracılığıyla yapılan iş birliğiyle bordrolama, özlük, işe alım, performans yönetimi ve yasal uyum süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren E-İK360 Entegre İnsan Kaynakları Platformu Projesi, TEKMER'in Ar-Ge ortamında geliştirilmeye başlanacağı bildirildi.

Üniversitenin akademik altyapısının ve teknoloji ekosisteminin, projenin inovasyon kapasitesini önemli ölçüde artıracaği dile getirildi. Pozitif Güç ve Posfect, bu iş birliğiyle işletmelerde yasal uyum süreçlerini kolaylaştıran, hata oranlarını minimize eden ve veri analitiğine dayalı yönetim modellerini yaygınlaştıran yeni nesil çözümleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

'İŞ BİRLİĞİ, SEKTÖRE YENİ BİR TEKNOLOJİ STANDARDI GETİRMEYİ AMAÇLIYOR'

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayas yaptığı açıklamada, "Arel Üniversitesi TEKMER ile yürüttüğümüz çalışma, insan kaynaklarının teknoloji ile yeniden şekillendiği bu dönemde bize önemli bir Ar-Ge avantajı sağlıyor. Üniversitenin akademik birikimi ve TEKMER'in yenilikçi ortamı sayesinde, müşterilerimize daha güçlü, daha hızlı ve daha güvenilir çözümler sunarak sektöre yeni bir standart kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Projenin, Türkiye genelinde KOBİ'lerden büyük ölçekli işletmelere kadar tüm firmaların İK süreçlerinde dijitalleşme, süreç otomasyonu, veri güvenliği ve yasal uyum konularında yüksek katma değer yaratması öngörülüyor. Şirket iş birliği ile 2025-2026 döneminde dijital İK çözümleri, bordro teknolojileri, süreç otomasyonu ve kurumsal eğitim platformları alanında sektöre önemli yenilikler sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
