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Otoyolda otomobilin bariyerlere çarptığı kaza kamerada

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Adana-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

POZANTI Otoyolu'nda ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kaza, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Adana-Pozantı Otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Otoyolda ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı, trafikteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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