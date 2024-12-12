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POYD Yıl Sonu Gala Gecesinde Turizm Başarıları Kutlandı

POYD Yıl Sonu Gala Gecesinde Turizm Başarıları Kutlandı
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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, yıl sonu gala gecesinde bir araya geldi. POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, sektörde iyi bir yıl geçirdiklerini ve 2025'in daha da başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, yıl sonu dolayısıyla düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi.

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, sektör olarak iyi bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Turizm açısından hedeflenen rakamlara ulaşıldığını dile getiren Saatçioğlu, "Çok çalıştık. POYD olarak yaklaşık 850 üyemiz var ve bunun 450'si aktif, görev başında. Her yıl sonunda bir araya geliyoruz, yılı değerlendiriyoruz. Başarılarımızı kutluyoruz ve gelecek yılki hedeflerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Saatçioğlu, 2025'in bu yıldan daha iyi geçmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gecede turizm çalışmalarına katkıda bulunanlara ve sponsorlara plaket verildi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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