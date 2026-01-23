Haberler

TIR kaydı, uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı

TIR kaydı, uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir TIR'ın kayması sonucu Posof-Türkgözü uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgedeki ulaşım dururken, kurtarma çalışmaları başladı ve uzun araç konvoyları oluştu.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde kayan TIR nedeniyle, Posof- Türkgözü uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı.

Posof ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Eminbey köyü mevkiinde kayganlaşan yolda bir TIR kayarak yolu kapattı. Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Posof- Türkgözü uluslararası kara yolunda ulaşımın durmasına neden olan TIR'ın kurtarılması için çalışma başlatılırken bölgede uzun araç konvoyu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
