Haberler

Portekiz, Sebte'deki olayların ardından sınır devriyelerini artırdı

Portekiz, Sebte'deki olayların ardından sınır devriyelerini artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LİZBON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz donanması, ülkenin güney sınırında Deniz Polisi ve Ulusal Cumhuriyet Muhafızları ile ortak deniz ve kara devriyelerini artırdığını duyurdu.

LİZBON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz donanması, ülkenin güney sınırında Deniz Polisi ve Ulusal Cumhuriyet Muhafızları ile ortak deniz ve kara devriyelerini artırdığını duyurdu.

Donanmadan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, sınır denetimini güçlendirmek amacıyla güney kıyı bölgelerinde düzenli ortak deniz ve kara devriyeleri başlatıldı. Devriyelerde özellikle düzensiz göç ya da diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen teknelerin tespit edilmesine odaklanılacak.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro cuma günü yaptığı açıklamada, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'de (Ceuta) son dönemde yaşanan göç krizi nedeniyle Schengen Bölgesi'nin serbest dolaşım kurallarını askıya almayacaklarını, bunun yerine ülkenin güneydeki deniz ve kara sınırlarındaki kontrolleri güçlendireceklerini söylemişti.

Fas sınırında yer alan Sebte, son günlerde büyük bir göçmen akınına sahne oldu. İspanyol basınının hükümet ve polis kaynaklarına dayandırdığı cuma günkü haberlerinde, önceki 24 saat içinde yaklaşık 50.000 göçmenin Fas'tan yasadışı yollarla Sebte'ye giriş yaptığı belirtildi.

İspanya hükümeti ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, Sebte'ye yasadışı yollarla giren yaklaşık 50.000 göçmenden hiçbirinin İspanya anakarasına geçmesine izin verilmediğini duyurdu. Hükümet, 48.000'den fazla göçmenin halihazırda Fas'a geri döndüğünü ve göç krizinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını da vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası

Veliaht Prens istedi, Trump kırmadı! Bu iddia gündem yaracak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber

Gözünü kırpmadan evladı için atladı: Babadan da acı haber geldi
122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore'de sıcaklık rekoru kırıldı

122 yıl sonra bir ilk: Rekor kırıldı
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı