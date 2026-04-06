Portekiz, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını desteklediğini duyurdu

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Pakistan'ın artan bölgesel gerilime karşı diyalog zemini oluşturmaya yönelik çabalarına destek verdiklerini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Portekizli mevkidaşı Rangel telefonda görüştü.

Görüşmede Dar, gerilimin derhal düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, Pakistan'ın bu konudaki çabalarına işaret etti.

Rangel da Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlamak için diyalog ve diplomasi zemini oluşturulmasına yönelik çabalarına tam destek verdiğini belirtti.

Her iki bakan da ikili ilişkileri ilerletme ve teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
