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Portekiz, Yaklaşan Sıcak Hava Dalgasına Karşı Hastanelerde Acil Durum Önlemleri Uygulayacak

Portekiz, Yaklaşan Sıcak Hava Dalgasına Karşı Hastanelerde Acil Durum Önlemleri Uygulayacak
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Portekiz Sağlık Bakanı Ana Paula Martins, 10 gün sürmesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı hastanelerde en düşük seviyede acil durum planlarının devreye sokulduğunu açıkladı. Sıcaklıkların 35-44°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

LİZBON, 1 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz Sağlık Bakanı Ana Paula Martins, 10 gün kadar sürmesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı ülke genelindeki hastanelerde en düşük seviyede acil durum planlarının devreye sokulduğunu söyledi.

Martins salı günü yaptığı açıklamada, sağlık sisteminin aşırı sıcakların etkilerine karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, olağanüstü yüksek sıcaklıkların ölüm oranlarını artırabileceği uyarısında bulundu.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü'nün tahminlerine göre, ülkede görülen sıcaklıklar artarak 8-10 gün sürmesi beklenen bir sıcak hava dalgasına dönüşecek ve bu süre zarfında ülkenin büyük bölümünde maksimum sıcaklıklar 35 ile 44 santigrat derece arasında seyredecek.

Kaynak: Xinhua
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