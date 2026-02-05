Haberler

Portekiz'de Art Arda Yaşanan Şiddetli Fırtınalarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi

Güncelleme:
Ocak ayının sonundan bu yana Portekiz'de yaşanan fırtınalar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Son olayda 64 yaşındaki bir adam, su basan yolda ani selin etkisiyle sürüklendi.

LİZBON, 5 Şubat (Xinhua) -- Portekiz'de ocak ayının sonundan bu yana art arda yaşanan fırtınalar nedeniyle toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Son olarak çarşamba günü ülkenin güneyindeki Serpa belediyesine bağlı Pias'taki Amoreira Barajı yakınlarındaki bir yoldan karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lusa Haber Ajansı'nın Ulusal Cumhuriyet Muhafızları'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre hayatını kaybeden kişi, su basmaya başlayan yol kesiminden aracıyla geçerken ani selin en şiddetli anına yakalanarak akıntıyla sürüklendi.

Portekiz son günlerde art arda etkili olan ve ülke genelinde geniş çaplı hasara yol açan fırtına sistemlerinin etkisi altında bulunuyor. Şu ana kadar en yıkıcı fırtına Kristin olurken, Leonardo Fırtınası ise çarşamba günü ülkeyi etkilemeye başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
