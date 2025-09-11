Haberler

Porsuk Çayı'na Düşen Afganistan Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen Ramesh Naderi (23), hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Düşme anında yanında bulunan arkadaşı ifadesi için emniyete götürüldü.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Ramesh Naderi (23), Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak yakınından geçen Porsuk Çayı kenarında arkadaşıyla oturduğu esnada dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya giren dalgıçlar, yaptığı araştırmalar sonucu Naderi'ye ulaştı. Kıyıya çıkarılan Naderi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ramesh Naderi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Naderi'nin arkadaşı S.N. (24) ise ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
