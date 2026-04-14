Kastamonu'da yaklaşık 2 bin yıllık antik tiyatroda evlilik teklifi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Kent Tarihi Müzesi Müdürü Lütfi Gültekin, Arzu Yüksel'e Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki tiyatroda evlilik teklifi etti. Gültekin, tarihi bir mekanda böyle anlamlı bir teklifle yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

Gültekin, geçmişi yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki tiyatroda, hayatını birleştirmek istediği Arzu Yüksel'e evlilik teklif etti.

Tarihe ilgisini böyle bir evlilik teklifiyle taçlandırmak istediğini belirten Gültekin, "Taşköprü tarihine büyük bir ilgi duyuyorum. Hayatımızda yeni bir sayfa açarken bunu anlamlı bir mekanda yapmak istedim. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Pompeiopolis Antik Kenti'nin tiyatro basamaklarında bu teklifi gerçekleştirerek, adeta tarihin içinde yeni bir tarih yazmak istedim." dedi.

Arzu Yüksel ise sürpriz teklif karşısında duygulandığını dile getirerek, "Lütfi Gültekin'in tarihe ilgisini biliyordum ancak böyle bir sürpriz beklemiyordum. 2 bin yıllık tarihi tiyatroda yapılan bu anlamlı teklif beni çok mutlu etti. Elbette cevabım, 'Evet' oldu. Şimdi birlikte yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

Bakmayın öyle caka sattığına! Herkes onun için aynı yorumu yapıyor
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

Bakmayın öyle caka sattığına! Herkes onun için aynı yorumu yapıyor
Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

Dünyaca ünlü otomotiv devinin fabrikası alev alev yandı
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı