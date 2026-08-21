Genç, Pompalı Tüfekle Oynarken Kendini Vurdu: Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinde pompalı tüfekle oynarken kendini vurduğu iddia edilen 18 yaşındaki Mahmut İslam Durak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durak'ın cansız bedeni, olayın ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde pompalı tüfekle oynarken kendini vurduğu iddia edilen Mahmut İslam Durak (18), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Durak'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı