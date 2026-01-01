Haberler

İskenderun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı

İskenderun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokakta pompalı tüfekle havaya ateş açan A.K. isimli zanlı, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar ve Kocatepe mahallelerinde bir kişinin silahla havaya ateş ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki incelemede şüpheli A.K'yi yakalayan ekipler, pompalı tüfeğe el koydu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
