İskenderun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokakta pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar ve Kocatepe mahallelerinde bir kişinin silahla havaya ateş ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki incelemede şüpheli A.K'yi yakalayan ekipler, pompalı tüfeğe el koydu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.