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Polonyalı Turistler Erciyes Kayak Merkezi'ne Ulaştı

Polonyalı Turistler Erciyes Kayak Merkezi'ne Ulaştı
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Yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen Polonyalı turistler, sezonun ilk charter seferiyle Kayseri'ye geldi. 189 kişilik grup, Kayseri Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen Polonyalı turistler, sezonun ilk charter seferiyle Kayseri'ye geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i tercih eden 189 kişilik Polonyalı kafile, direkt uçuşla Erkilet Havalimanı'na indi.

Turizm operatörü Mehtap Fidan, Polonya'dan Kayseri'ye charter seferi ile 189 turistin geldiğini ve ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Fidan, turizm operasyonlarının her hafta gerçekleşeceğini, 11 Ocak'tan itibaren Çekya'dan charter uçuşlarının başlayacağını ifade etti.

Operasyonların mart sonuna kadar devam edeceğini aktaran Fidan, gelecek haftadan itibaren 2 uçağın Kayseri'ye geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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