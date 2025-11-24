Haberler

Polonya, Yad Vaşem'in Yahudilere Yönelik İddialarına Tepki Gösterdi

Polonya, Yad Vaşem'in 'Polonya, Yahudileri izole etmeye zorlayan ilk ülkeydi' ifadesine sert tepki göstererek, İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Polonya liderleri, paylaşımın yanıltıcı olduğunu belirtti.

Polonya, Batı Kudüs'teki Holokost Anma Merkezi "Yad Vaşem"in, "Polonya'nın geçmişte Yahudileri izole ettiğine" dair iddialarının ardından İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonyalı liderler ve ilgili kurumlar, Yad Vaşem'in ABD merkezli X sosyal medya hesabından İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yaptığı paylaşımda yer alan "Polonya, Yahudileri çevre halktan izole etmek amacıyla ayırt edici bir rozet takmaya zorlayan ilk ülkeydi." ifadesine tepki gösterdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Yad Vaşem'in X'teki paylaşımına yanıt vererek, Polonya'nın o dönem Alman işgali altında olduğunun paylaşımda netleştirilmesini talep etti.

Sikorski daha sonra yaptığı paylaşımda "Yanıltıcı paylaşım düzeltilmediği için, İsrail'in Büyükelçisi'ni Polonya Dışişleri Bakanlığına çağırmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Angola'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Tarihe öylesine aykırı, öylesine açık bir yalan." değerlendirmesini yaptı.

Tusk, bunun "bir hata gibi değil, bu metni hazırlayan kişinin kötü niyetinin ürünü" gibi göründüğünü belirterek, "Umarım Yad Vaşem'in küçük düşmesi, bunu böyle adlandırmak zorundayım, bu özel durumda bir şekilde onların dikkatini ve vicdanını uyandırır ve bundan sonra böyle saçmalıkları yapmazlar." diye konuştu.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de paylaşımı "skandal" olarak niteleyerek, bunun Avrupa ve dünya tarihini anlamamaktan kaynaklandığını kaydetti.

Polonya'da Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama kampının bulunduğu alandaki Auschwitz-Birkenau Müzesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda da söz konusu kurumun tarihi gerçekleri bilen bir kurum olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
