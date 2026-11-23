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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 20 Kasım'da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğu ve füze kalıntılarının bulunduğu açıklandı.

Lublin Bölge Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Nowy Lipowiec, Rudnik ve Molodycz yerleşim yerlerinde füze kalıntıları bulundu.

Askeri teknoloji ve silah uzmanlarının katılımıyla olay yerlerinde yapılan incelemeler ve ön bulgular sonucunda kalıntıların Kh-101 seyir füzelerine ait olduğu tespit edildi.

Füzelerin Rusya'nın başkenti Moskova'nın yakınındaki Dubna kentinde bu yılın dördüncü çeyreğinde üretildiği belirlendi.

Nowy Lipowiec'teki olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Rudnik'teki adli ve teknik çalışmaları da bitirdi.

Molodycz'taki incelemeler ise arazi koşulları ve havanın kararması nedeniyle tamamlanamadı. Ekipler Molodycz'daki çalışmalara 23 Kasım sabahı devam edecek. Güvenlik güçleri, olay yerini gece boyunca çevreleyerek dışarıdan erişime kapalı tutacak.

Ele geçirilen füze parçaları uzmanlar tarafından daha ayrıntılı incelenecek.

Polonya hava sahasının ihlal edilmesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 20 Kasım'da Polonya hava sahasına giren 3 cismin ülke topraklarına düştüğü açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya hava sahasının ihlal edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirerek, olay üzerine NATO savaş uçaklarının havalandırıldığını ve müttefiklerin caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdüreceğini bildirmişti.

Rutte, 21 Kasım'da Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, NATO'nun Polonya topraklarının her santimetresini savunacağını belirtmişti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya kaynaklı olduğunu kesin olarak bildiklerini ve olayın kasıtlı bir provokasyon olabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA