Polonya, Ukraynalı Mültecilerle AB'nin Göç Planından Muaf Olacak

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkesinin çok sayıda Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yaptığı sürece Avrupa Birliği'nin (AB) göçmenleri yeniden yerleştirme planından muaf kalmaya devam edeceğini söyledi.

Sikorski, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, milyonlarca Ukraynalının Polonya'da bulunmasının AB'nin de kabul ettiği "büyük bir göç baskısı" oluşturduğunu kaydetti.

Avrupa'nın Polonya ile dayanışma göstermesi gerektiğine işaret eden Sikorski, "AB, bunu kabul ediyor ve bu yıl ile Ukraynalılar burada kaldığı sürece bu mekanizmadan muaf tutuluyoruz." diye konuştu.

Sikorski, söz konusu muafiyetin kalıcı olmayıp birkaç yıl süreceğini vurguladı.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Duszczyk ise yaptığı açıklamayla ülkesinin dayanışma mekanizmasından tam muafiyet için resmi başvurusunu sunduğunu bildirdi.

Duszczyk, başvurunun gelecek ay yapılacak AB'nin adalet ve içişleri bakanları toplantısında ele alınacağını ancak nihai kararın o oturumda verilemeyeceğini vurguladı.

Polonya'nın muafiyetinin onaylanacağından emin olduğunu belirten Duszczyk, "Bu başvurunun onaylanmaması için hiçbir tehlike, hiçbir neden görmüyorum." dedi.

Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı

AB Komisyonu, Haziran 2024'te "Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı"nı duyurmuştu.

Plan, temel olarak göç yükünü ilk varış ülkelerinden alıp tüm üyeler arasında dağıtmayı hedefliyor.

Anlaşmanın diğer önemli unsurları arasında AB'nin dış sınırlarını güçlendirmek, iltica başvurularını hızla sonuçlandırmak, başvurusu reddedilen kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmesini hızlandırmak ve kaynak ülkelerle işbirliğini artırmak yer alıyor.