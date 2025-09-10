Polonya, Ukrayna'dan Gelen Tehdit Nedeniyle 4 Havalimanını Kapatıyor

VARŞOVA, 10 Eylül (Xinhua) -- Polonya'da ülkenin en büyük havalimanı olan, Varşova'daki Chopin Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu 4 havalimanı kapatıldı.

Polonya, kilit önemdeki havalimanlarını, komşu Ukrayna'dan gelen "insansız hava aracı tipi nesnelerin" hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla uçuşlara kapattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, salı gecesi alınan önlem, "devlet güvenliğine ilişkin planlanmamış askeri faaliyetler" nedeniyle alındı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, çarşamba günü yaptığı açıklamada hava kuvvetlerinin, Polonya hava sahasına giren düşman nesnelere karşı silah kullandığını söyledi.