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(ANKARA) - Polonya Cumhuriyeti Sınır Muhafızları Komutanı Tümgeneral Robert Bagan ve Polonya Askeri Jandarma Komutanı Albay Tomasz Kajzer, beraberlerindeki heyetle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Polonya Cumhuriyeti Sınır Muhafızları Komutanı Tümgeneral Robert Bagan ile Polonya Askeri Jandarma Komutanı Albay Tomasz Kajzer'in beraberlerindeki heyetle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı ziyaret ettiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve kurumsal iş birliğinin daha ileriye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polonya Cumhuriyeti Sınır Muhafızları Komutanı Tümgeneral Sayın Robert Bagan ve Polonya Askeri Jandarma Komutanı Albay Sayın Tomasz Kajzer, beraberlerindeki heyet ile birlikte Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Ali Çardakcı'yı ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve kurumsal iş birliğinin daha ileriye taşınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı."

Kaynak: ANKA