Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, Başbakan Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetine karşı muhalefet milletvekilleri tarafından sunulan gensoru önergesini reddetti.

Polonya basınındaki haberlere göre, Sejm, eski Başbakan Mateusz Morawiecki liderliğindeki Rozwoj Plus grubunun öncülük ettiği hükümete yönelik gensoru önergesini görüşmek üzere toplandı.

Önergeyi sunan Rozwoj Plus grubu, gelecek yılki genel seçime kadar Sejm'in eski başkanlarından Marek Jurek'i başbakan adayı olarak gösterdi.

Önergenin gerekçesini sunan eski Başbakan Morawiecki, Polonya Anayasa Mahkemesi krizinde hükümetin tutumunu eleştirerek hukukun üstünlüğüne ilişkin tüm kuralların ihlal edildiğini ileri sürdü.

Morawiecki ayrıca hükümetin Merkez Bankasına yönelik tehditlerde bulunduğunu ve Cumhurbaşkanlığı kurumunu hedef aldığını dile getirdi.

Polonya Anayasa Mahkemesinde yaşananları "darbe" olarak nitelendiren Morawiecki, ülkedeki çatışmanın daha ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Anayasa Mahkemesindeki durumun çözümü için "hükümetin sıfırlanması", Mahkemede yaşananlara ilişkin parlamento soruşturma komisyonu kurulması ve ardından "anayasal sıfırlama" yapılması çağrısında bulunan Morawiecki, ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlar arasında işsizlik, bütçe açığı ve enerji fiyatlarını sıraladı.

Başbakan Tusk ise eski Başbakan Morawiecki'nin önergeyi gerekçelendirdiği sırada salonun boş olduğunu belirterek, önergeyi imzalayan milletvekillerinin bile konuyu ciddiye almadığını söyledi.

Morawiecki'nin hayat pahalılığı ve hukukun üstünlüğünün ihlalinden söz etmesini eleştiren Tusk, muhalefetin oylamayı kaybedeceğini ve gelecek yılki seçimlerde de yenilgiye uğrayacağını savundu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, önerge 200 milletvekilinin "kabul", 242 milletvekilinin "ret" oyuyla reddedildi. Önergenin kabul edilmesi için 460 sandalyeli parlamentoda en az 231 milletvekilinin desteği gerekiyordu.

Aralık 2023'te göreve başlayan Tusk liderliğindeki koalisyon hükümeti, 11 Haziran 2025'te de parlamentodan yeniden güvenoyu almıştı.

Polonya'da bir sonraki genel seçimler 2027 sonbaharında yapılacak.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi

Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde 30 Ekim'de Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarına ilişkin duyuru yayımlanmıştı.

Gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan ve muhalefetteki Rozwoj Plus oluşumunun lideri Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanmış, mahkeme binası polis ablukasına alınmıştı.

Polis, bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşmasının, bazılarının da polis memurlarına çeşitli cisimler atmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Swieczkowski ve yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini üstlendiğini iddia etmişti.

Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin uçağı, Anayasa Mahkemesindeki olaylar nedeniyle İspanya üzerinden Polonya'ya geri dönmüştü. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etmişti.

Anayasa Mahkemesi binasına gelen Nawrocki ile mahkeme üyeleri arasında, Nawrocki'nin binaya girmeye çalıştığı sırada arbede yaşanmıştı.

Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Krzysztof Szczerski ülkedeki anayasa krizine tepki olarak istifa etmişti.

Mahkeme binası çevresinde polis ablukası devam ediyor.

Kaynak: AA