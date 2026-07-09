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Polonya Dışişleri Bakanı: "Rusya'nın bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz"

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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Polonya topraklarında provokasyon planladığına dair güvenilir bilgilere sahip olduklarını belirterek, bu girişimleri caydırmak istediklerini açıkladı. Sikorski ayrıca Rusya'nın hibrit savaş yürüttüğünü, kritik altyapıya saldırılar ve sabotajlar düzenlediğini öne sürdü.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Polonya topraklarında olası provokasyonlara ilişkin "Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz. Bunu bildiğimizi açıkça söyleyerek, onları bu girişimlerden etkili şekilde caydırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya medyasındaki haberlere göre, Sikorski, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Polonya ve Fransa'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü savunan Sikorski, "Moskova'nın kritik altyapıyı hedef aldığını, kundaklama ve demiryollarına yönelik sabotajlar düzenlediğini, Putin'in muhaliflerini öldürmek amacıyla ölüm timleri gönderdiğini" öne sürdü.

Sikorski, "Wagner Grubu'nun, Afrika'da müttefik hedeflere saldırdığını ve Rusya'nın İslam karşıtı duyguları körüklemek amacıyla domuz başlarının kullanıldığı provokasyonlar gerçekleştirdiğini" iddia etti.

Polonya topraklarında olası provokasyonlara ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Sikorski, "Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz. Bunu bildiğimizi açıkça söyleyerek, onları bu girişimlerden etkili şekilde caydırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sikorski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmadan önce saldırıyı meşrulaştıracak provokasyonlar gerçekleştirmeyi planladığını hatırlatarak, "O dönemde ABD istihbarat servisleri, bu konuda uyarıda bulunmuştu ve bu durum, Rusya'yı söz konusu provokasyonları gerçekleştirmekten vazgeçirdi." dedi.

Polonya'nın Fransa ile diyaloğu derinleştirmekle ilgilendiğine işaret eden Sikorski, ülkelerin aralarında "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan yapı kapsamında da işbirliği yaptığını ve bu koalisyonun 13 Temmuz'da Paris'te önemli kararlar açıklayacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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