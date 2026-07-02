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Polonya'da Yabancı Nüfus 2,3 Milyona Yükseldi

Polonya'da Yabancı Nüfus 2,3 Milyona Yükseldi
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Polonya'nın nüfusu 2025 yılı sonunda bir önceki yıla göre yaklaşık 40 bin artarak 38,8 milyon oldu. Yabancı uyruklu sayısı 2,3 milyona ulaşırken, bunun yüzde 73'ünü Ukrayna vatandaşları oluşturdu.

VARŞOVA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Polonya'nın nüfusu 2025 yılı sonunda, bir önceki yıla göre yaklaşık 40.000 artarak 38,8 milyon seviyesine ulaştı.

Polonya Basın Ajansı'nın Polonya Merkez İstatistik Ofisi verilerine dayanarak çarşamba günü aktardığına göre, ülkedeki yabancı uyrukluların sayısı da bir önceki yıla göre yaklaşık 215.000 artışla 2,3 milyon seviyesine yükseldi.

Ülkedeki yabancıların yüzde 73'ünü Ukrayna vatandaşları oluştururken, yabancı uyrukluların ülkenin toplam nüfusundaki payı ise yaklaşık yüzde 6 seviyesinde kaydedildi.

Ülke nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasına tekabül eden 8 milyondan fazla kişinin, eyalet merkezi olan şehirlerde yaşadığı bildirildi. Verilere göre, bu şehirlerde yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı da 970.000'i aştı.

2 milyonun üzerindeki nüfusuyla en büyük şehir olan Varşova'yı, 900.000'e yakın nüfusuyla Krakow izledi. Gorzow Wielkopolski ise 130.000'in biraz üzerindeki nüfusuyla en küçük bölge merkezi oldu.

İstatistik Ofisi'ne göre bu tahminler, doğum, ölüm ve göç verilerine dayanan resmi nüfus istatistiklerinden ziyade, devlet veritabanlarında aktif olduğu tespit edilen kişilerin idari kayıtlarından elde edildi.

Kaynak: Xinhua
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